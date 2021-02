Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geburtstagsfeier in Delmenhorst aufgelöst

Delmenhorst (ots)

Eine Anwohnerin teilte der Polizei am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 18:15 Uhr, mit, dass in der Adelheider Straße in Delmenhorst eine Party mit mehreren Personen stattfinde.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst stellten daraufhin in der Wohnung 14 Personen aus elf verschiedenen Haushalten fest, die Angaben, einen Geburtstag zu feiern. Einige von ihnen hatten sich zunächst im Wintergarten der Wohnung versteckt.

Die Beamten lösten die Feierlichkeit auf und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

