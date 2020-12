POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Scheibe in Nordenham eingeschlagen +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag, 20. Dezember 2020, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr, die Scheibe eines grauen VW Polo ein, der in der Weserstraße in Nordenham abgestellt war.

Sie entwendeten jedoch nichts aus dem Fahrzeuginneren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

