Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdienstahl in Butjadingen +++ Einbruchdiebstahl in Nordenham +++

Delmenhorst (ots)

Butjadingen. Stollhamm. In der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26. Oktober 2020) sind bislang unbekannte Täter in Büroräume an der Bahnhofstraße eingedrungen. Dabei drückten sie ein Fenster auf und beschädigten es dabei. Anschließend drangen sie in die Büroräume ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen technisches Gerät. Die Höhe der Sachschäden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

Nordenham. Einswarden, Am Sonntag, dem 25. Oktober 2020, sind bislang unbekannte Täter in er Zeit zwischen 17:00 bis 19:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Niedersachsenstraße in eine Wohnung eingedrungen. Dabei haben sie die Wohnungstür aufgedrückt und dabei den Türrahmen beschädigt. Über die Höhe der Sachschäden und Diebesgut kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

