POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Sachbeschädigung an PKW mit Zeugenaufruf; Verstöße gegen Corona-Regeln

Sachbeschädigung an PKW: In der Nacht von Samstag, 03.10.2020, auf Sonntag, 04.10.2020, wurde gegen Mitternacht die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen, der in der Pestalozzistraße in Nordenham abgestellt war. Ein Nachbar wurde auf das Geräusch aufmerksam und konnte die Fahrzeughalterin verständigen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, setze sich bitte mit der Nordenham Polizei unter Tel.: 04731/9981-0 in Verbindung.

Verstoß gegen die Corona-Regeln: In der Nacht von Samstag, 03.10.2020, auf Sonntag, 04.10.2020, wurde die Polizei informiert, da in einer Nordenhamer Diskothek ( ohne Tanzbetrieb ) die einschlägigen Corona Regeln nicht eingehalten werden. Eine Kontrolle bestätigte die Hinweise. Von den Gästen und den Verantwortlichen wurde überwiegend weder ein Mund-Nasen-Schutz getragen, noch wurden die Abstandsregeln eingehalten. Da es sich um einen wiederholten Fall handelte, wurde die Schließung der Diskothek angeordnet und es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Verantwortlichen gefertigt. Bei der Kontrolle einer weiteren Lokalität wurden ebenfalls Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt, so dass die Verantwortlichen aufgefordert werden mussten, diesen nachzukommen. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Verantwortlichen gefertigt. Positiv hervorzugehen war aber auch die Kontrolle einer anderen Lokalität in der Nordenhamer Innenstadt. Hier wurden trotz jungem Publikum die Corona-Regeln umgesetzt und somit aufgezeigt, dass trotz der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung ein verantwortungsvoller Betrieb möglich ist. Den Verantwortlichen der mangelhaften Betriebe drohen nun empfindliche Bußgelder.

