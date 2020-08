Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Garage in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21. August 2020, brannte es in einer Garage in der Straße "Im Lager" in Wardenburg.

Ein Anwohner wurde gegen 00:15 Uhr auf das Feuer in seiner Garage aufmerksam und begann mit ersten Löschversuchen. Dabei zog er sich eine Rauchgasintoxikation zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kräfte Freiwillige Feuerwehr Littel löschten den Brand und stellten fest, dass sich mehrere technische Geräte in der Garage befanden.

Durch Brandermittler der Polizei Wildeshausen wurde der Brandort noch am Freitag aufgesucht und ermittelt, dass der Brandausbruch auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist.

Der entstandene Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt (959284).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell