Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl von Fahrzeugteilen in Ganderkesee-Schierbrok +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen eines Diebstahls von Fahrzeugteilen in der Bahnhofstraße in Ganderkesee.

Der 21-jährige Geschädigte aus Delmenhorst stellte seinen grauen BMW am Montag, 27. April 2020, 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz am Bahnhof in Schierbrok ab. Als er am Dienstag, 28. April 2020, 12:00 Uhr, zu seinem BMW zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser aufgebockt war und alle vier Räder fehlten. Zudem wurde eine Seitenscheibe vom BMW eingeschlagen. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04222/9446-0 entgegengenommen (479882).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell