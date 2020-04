Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Montag, 27. April 2020, 17:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Elsfleth verursacht.

Der 48-jährige Mann aus Polen befuhr mit seinem Skoda den Parkplatz eines Supermarktes in der Straße 'Oberrege' in Elsfleth. Bei der Suche nach einer Parklücke musste er mit seinem Pkw rückwärts rangieren und stieß dabei mit dem geparkten Dacia einer 55-Jährigen aus Elsfleth zusammen. Am geparkten Pkw entstanden geringe Schäden in Höhe von 500 Euro.

Für die Unfallaufnahme wurden Beamte der Polizei Brake zum Parkplatz entsandt. Diese stellten im Gespräch mit dem 48-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab einen Alkoholwert von 1,24 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell