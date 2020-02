Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 21-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am 05. Februar 2020, gegen 22:25 Uhr, kam es in der Steinstraße in Elsfleth zu einem Verkehrsunfall. Ein 21- jähriger Braker befuhr hier mit seinem schwarzen Mazda die Ritterstraße in Richtung Friedrich-August-Straße. Beim Überqueren der Steinstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Am Verkehrszeichen als auch am Pkw entstanden Gesamtschäden von circa 5500 Euro. Der 21-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte aber anschließend durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Brake im Nahbereich angetroffen werden. Da der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt des Unfalles unter Beeinflussung von Medikamenten stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt.

Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

