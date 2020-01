Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer mit Drogen in der Hand und unter Drogeneinfluss erwischt

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst kontrollierten am Samstag, 11. Januar 2020, gegen 20:20 Uhr, einen Pkw in der Brauenkamper Straße. Als sie an den Pkw herantraten, konnten sie bereits einen Beutel mit Drogen in der Hand des 30-jährigen Fahrers feststellen, den sie direkt beschlagnahmten.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit räumte der 30-Jährige ein, am Vortag Kokain konsumiert zu haben.

Ihm wurde im Rahmen des Bußgeldverfahrens eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

