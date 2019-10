Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Falsche Wasserwerker bestehlen 79-Jährigen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Falsche Wasserwerker waren am Montag, 30. September 2019, zwischen 11:20 und 11:45 Uhr in Delmenhorst unterwegs und haben einen 79-jährigen Mann bestohlen.

Ein Mann klingelte an der Haustür in der Hansastraße, gab sich als Wasserwerker aus und brachte den 79-Jährigen unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu wollen, so dazu, die Tür zu öffnen.

Während der falsche Wasserwerker den Mann in ein Gespräch verwickelte, betrat ein weiterer Täter das Wohnhaus des 79-Jährigen und entwendete eine Geldkassette mit Zahlungsmitteln als Inhalt. Der Sachschaden wurde auf etwa 430 Euro geschätzt.

Beschrieben wurden die falschen Wasserwerker als etwa 30 und 50 Jahre alt, beide kräftige Statur. Der etwa 30-Jährige hatte kurze, dunkle Haare, war etwa 175 cm groß und war dunkel bekleidet. Der etwa 50-jährige Täter war etwa 180 cm groß, hatte ein auffällig faltiges Gesicht und wirkte etwas schlanker als der 30-Jährige. Auch er hatte dunkle Haare.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (116370).

