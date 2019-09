Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. September 2019, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg mit seinem Ford die Garreler Straße in Richtung Sage und beabsichtigte, nach links in den Möhlenweg abzubiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Audi eines 26-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Cloppenburg stammend.

Es kam zur Kollision, durch die der 26-Jährige schwer und der Unfallverursacher leicht verletzt wurden.

Beide Pkw erlitten wirtschaftlichen Totalschaden, welcher auf etwa 28.000 Euro geschätzt wurde.

