Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham: Versuchter Einbruch in Tankstellen-Shop +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, den 30. Mai 2019, in der Zeit von 03:29 bis 03:31 Uhr, in den Tankstellen-Shop einer Tankstelle in der Langen Straße in Rodenkirchen einzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch und die Täter flüchteten.

Hinweise zu möglichen Tätern oder Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731-99 810 entgegen (631352).

