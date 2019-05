Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 31. Mai 2019, kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Wartfelder Straße in Nordenham.

Bislang unbekannte Täter hoben einen am rechten Fahrbahnrand vor einer Straßenverengung befindlichen Gullideckel aus und entwendeten diesen. Durch den offenliegenden Schachtkanal wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731199 81-0 beim Polizeikommissariat Nordenham zu melden (633919).

Rückfragen bitte an Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell