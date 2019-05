Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit selbstgebautem Elektrobike und verletzter Person +++

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 24. Mai, ist es gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Ganderkesee gekommen. Eine 79-jährige aus Ganderkesee öffnete die Beifahrertür ihres geparkten Fahrzeuges und übersah hierbei einen 57-jährigen aus Ganderkesee, der mit seinem selbstgebauten Elektrobike den Geh- und Radweg befuhr. Durch die Kollision mit der offenen Tür des Opels fiel dieser über den Lenker in ein dortiges Schaufenster und verletzte sich, so dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Das benannte E-Bike wurde sichergestellt und wird einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

