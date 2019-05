POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hatten+++ Eine Person schwer verletzt+++ Verkehrsunfall in Ganderkesee mit leicht verletzter Person+++

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfall in Hatten+++ Eine Person schwer verletzt+++

Am Donnerstag, dem 23. Mai, kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Sandkruger Straße in Hatten. Demnach befuhr ein 79-jähriger Oldenburger die Kreisstraße in Fahrtrichtung Kirchhatten. Er kam aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Pkw nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Trecker auf dessen Fahrbahn. Durch die Kollision prallte der VW zurück und der Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Er konnte durch die Feuerwehr befreit und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 34-jährige Führer der Landwirtschaftliche Zugmaschine wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

.

Verkehrsunfall in Ganderkesee+++ Eine Person leicht verletzt+++

Zu einem Verkehrsunfall in Ganderkesee kam es am Donnerstag, den 23. Mai, um 10.13 Uhr. Eine 74-jährige Fahrerin aus Harpstedt übersah mit ihrem Renault im Bereich der Grüppenbührener Straße in Höhe der Einmündung zum Brüninger Weg das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 72-jährigen aus Ganderkesee. Diese verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Ihr VW war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

