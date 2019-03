Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mercedes in Parkhaus beschädigt - Wer hat den Unfall beobachtet?

Mannheim (ots)

In einem Parkhaus im Quadrat N1 beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes-Benz und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Der PKW war am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 19:30 Uhr, im zweiten Untergeschoss geparkt. Die hintere Stoßstange sowie der rechte hintere Kotflügel wurden so sehr beschädigt, dass der Geschädigte Autohalter nun einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu regulieren hat.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

