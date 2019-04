Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrunkener Pkw-Fahrer durch die Polizei kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst kontrollierten am Freitag, 26. April 2019, 02:10 Uhr, den Fahrer eines Mercedes, der ihnen zuvor in der Straße 'Am Stadion' aufgefallen war.

Dem Fahrer wurde in der Elbinger Straße das Signal zum Anhalten gegeben. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 31-Jährigen aus dem Landkreis Stade fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe musste entnommen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell