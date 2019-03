Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau von Auto erfasst

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 24 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Freitag (15.03.2019) in der Schlossstraße beim Überqueren der Kreuzung zur Büchsenstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau überquerte die Kreuzung gegen 23.15 Uhr offenbar bei Rotlicht. Der 34 Jahre alte Fahrer eines grauen Smart, der gerade die Ampel passieren wollte, konnte die Kollision trotz Gefahrenbremsung anscheinend nicht mehr verhindern. Die Frau zog sich dadurch Verletzungen an Kopf, Beinen und Hüfte zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

