POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discountmarktes +++ Verursacher entfernt sich

Ein grauer Mitsubishi wurde am Mittwoch, 24. April 2019, auf einem Parkplatz eines Discountmarktes in der Syker Straße in Delmenhorst beschädigt.

Die 65-jährige Fahrzeughalterin aus Delmenhorst parkte ihren Pkw gegen 19:20 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes, Nähe der Straße 'Am Fuhrenkamp', und begab sich zum Einkaufen. Als sie um 19:30 Uhr zu ihrem Mitsubishi zurückkehrte, stellte sie Schäden am hinteren, rechten Kotflügel fest. Die Höhe des Schadens wurde auf mindestens 500 Euro beziffert.

Wer Hinweise auf einen Verursacher geben kann, der den Mitsubishi vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert hatte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (483055).

