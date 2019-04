Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am letzten Donnerstag, 18. April 2019, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Deichstraße in Berne.

In der Zeit von 11:00 bis 12:20 Uhr begab er sich durch eine nicht verschlossene Hintertür in das Haus und suchte dort gezielt nach Wertgegenständen. Aus dem Schlafzimmer wurde Schmuck entwendet.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Deichstraße in Berne gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (461128).

