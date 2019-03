Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Parkendes Auto am Straßenrand beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Parkendes Auto am Straßenrand beschädigt

Ein grauer Ford C-Max ist am Sonntagabend vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Richthofenstraße in Wittmund beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Das beschädigte Auto war in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr in der Richthofenstraße am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

