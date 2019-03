Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Auto zerkratzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Montagvormittag in Halbemond ein geparktes Auto beschädigt. Der silberne VW Touran wurde zwischen 10 Uhr und 11.20 Uhr an der Heckklappe zerkratzt. Das Fahrzeug war in dieser Zeit in der Straße Weertohms Land auf der Auffahrt eines Mehrfamilienhauses geparkt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04934 4129 entgegen.

