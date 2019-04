Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach EC-Karten-Diebstahl und missbräuchlicher Nutzung

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Mann, der die EC-Karte eines 83-jährigen Geschädigten entwendet und missbräuchlich zum Abheben von Geld genutzt hat.

Am Montag, 26. November 2018, beobachtete der Täter den 83-Jährigen beim Bezahlen in einem Gartencenter in Wildeshausen und spähte dabei die Geheimzahl aus. Im Anschluss entwendete er die EC-Karte und hob umgehend einen Geldbetrag in einer nahen Bankfiliale ab.

Im Zeitraum bis zum 03. Dezember 2018 wurde die Karte noch mehrmals an Geldausgabeautomaten in Hannover, Bochum, Essen, Herne, Kassel und Erfurt genutzt. Dem 83-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von über 8.000 Euro.

Hinweise zum unbekannten Täter nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

