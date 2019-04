Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in ein Einfasmilienhaus in Ellwürden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Ellwürden eingebrochen. In der Zeit von Mittwoch, 17. April 2019, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 18. April 2019, 05:30 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus in der Straße 'Am Panzerberg'. In den Wohnräumen suchten sie gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck.

Ausweisdokumente der geschädigten Hauseigentümer konnten am Donnerstag, 18. April 2019, auf dem Gelände der Schule 'Am Siel' in der Fröbelstraße in Nordenham gefunden werden. Die Dokumente wiesen Brandschäden auf.

Wer am Donnerstag, 18. April 2019, zwischen 16:45 und 17:05 Uhr, Personen auf dem Gelände der Schule gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (459130).

