Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Containeraufbrüche und Wohnhauseinbruch in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Containeraufbrüche beim "SaunaHuus"

Über die Osterfeiertage, 18.04.2019 bis 21.04.2019, haben bislang unbekannte Täter widerrechtlich den Baustellenbereich des Außengeländes des Saunabetriebs "SaunaHuus" in Ganderkesee betreten. Dort brachen sie drei Baucontainer auf. Bei dem Versuch, einen vierten Container zu öffnen scheiterten sie. Zur Schadenshöhe und Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Ganderkesee: Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.04.2019, bis Sonntag, 21.04.2019, kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Alter Wehrgraben in Ganderkesee. Der oder die Täter verschafften sich durch Einwerfen eines Fensters Zutritt zum Wohngebäude und durchsuchten dieses vollständig. Zur genauen Schadenshöhe und Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Wer hat in dem oben genannten Zeitraum im Tatortbereich Auffälligkeiten festgestellt? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell