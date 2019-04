Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Handtasche gefunden

Delmenhorst (ots)

Fundsache Am 21.04. wird in Elsfleth, Parkplatz neben der LzO, eine blau/schwarze Fahrradtasche gefunden, in der sich lediglich ein Schlüsselbund befindet. Der ehrliche Finder hat sich sogar die Mühe gemacht und die Tasche bei der Polizei in Brake abgegeben. Der Verlierer kann sich bei der Polizei oder dem Fundamt der Stadt Elsfleth melden.

