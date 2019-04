Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Mehrere Kfz.-Führer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Delmenhorst (ots)

Am 12.04.2019, 14.15 uhr, wurde von einer Funkstreife ein Mofafahrer in der Jägerstraße angehalten. Er wurde zum Alkoholtest gebeten, der einen Wert von 1,15 Promille ergab. Dem 45-jährigen Mann aus Delmenhorst wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen Mitternacht wurde ein PKW auf der Stedinger Straße kontrolliert. Bei dem 20-jährigen Fahrer aus Delmenhorst wurde ein Drogentest durchgeführt. Der Test verlief positiv auf THC, so dass der Verdacht auf Beeinflussung durch Marihuana besteht. Etwa eine Stunde später wurde ein weiterer Mofafahrer überprüft. Der auf dem Riedeweg angehaltene Jugendliche hatte offenbar ebenfalls vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert, denn ein Drogentest verlief positiv. Gegen alle Fahrer wurde ein Straf- bzw. Verkehrsordnungs-widrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie mussten hierzu eine Blutprobe abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihnen verboten. Ob nun ein Mofa oder ein PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel bewegt wird, ist übrigens unerheblich, denn die angedrohte Strafe bzw. die Bußgeldhöhe ist die gleiche.

