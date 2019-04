Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Wohnhausin Hatte

Delmenhorst (ots)

In den Mittagsstunden des 12.04.2019 drang ein einbekannter Täter nach Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus am Dötlingsweg in Hatten ein. Der Täter entwendete Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell