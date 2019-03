Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Festnahme eines Mannes in der Dienststelle der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Bulgarien erschien am Dienstag, 26. März 2019, gegen 09:45 Uhr, in der Dienststelle der Polizei Wildeshausen und gab an, einen Fahrzeugschlüssel abholen zu wollen.

Bei der Überprüfung, ob es sich bei dem 38-Jährigen überhaupt um den Berechtigten handelte, stellte ein Beamter der Polizei Wildeshausen fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er war zuvor wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Da er den Betrag auch am Dienstag nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell