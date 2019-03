Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein schwarzer Smart wurde am Montag, 25. März 2019, in Brake beschädigt. Gegen 10:30 Uhr parkte der Fahrzeugbesitzer seinen Pkw auf einem Seitenstreifen in der Georgstraße. Als er gegen 13:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Schäden an der hinteren, rechten Fahrzeugseite fest. Aufgrund des entstandenen Schadens wird davon ausgegangen, dass der Verursacher mit einem Transporter oder Lkw gegen den Kleinwagen gefahren ist.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

