Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Unfall verletzt +++ Zwei Unfälle durch Vorfahrtsmissachtung

Delmenhorst (ots)

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw ist es am Dienstag, den 26.02.2019, gegen 11:30 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst gekommen. Die 46-jährige Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau beabsichtigte mit ihrem Rad den rechten Radweg an der Friedrich-Ebert-Allee zu verlassen und nach links in den Hasporter Damm abzubiegen. Dabei querte sie unvermittelt die Fahrbahn eines 57-jährigen Pkw-Fahrers aus Delmenhorst, der die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Cramerstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 46-jährige schwer verletzt wurde. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 350 Euro geschätzt.

+++

Zwei Unfälle durch Vorfahrtsmissachtung

Zu zwei Unfällen kam es am Dienstag, den 26.02.2019 im Kreuzungsbereich an der Bremer Straße, Ecke Am Fuhrenkamp in Delmenhorst.

Ein 31-jähriger aus Delmenhorst übersah gegen 16:00 Uhr mit seinem Ford Transit beim Linksabbiegen von der Bremer Straße in die Straße Am Fuhrenkamp einen entgegenkommenden und bevorrechtigten 47-jährigen Radfahrer und verletzte diesen dadurch leicht. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 1.100 Euro.

Auch eine 20-jährige Pkw-Fahrerin übersah gegen 19:30 Uhr beim Linksabbiegen an der oben genannten Unfallstelle den entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen aus Bremen. Durch den Zusammenstoß wurde der 37-jährige Beifahrer des Bremers leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Um das Entfernen des Toyotas und des Opels von der Unfallstelle kümmerten sich die Beteiligten selbstständig. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr an der betreffenden Kreuzung wird durch Ampeln rund um die Uhr geregelt. Auch zu den jeweiligen Unfallzeitpunkten waren die Anlagen in Betrieb. Die Polizei weist die Verkehrsteilnehmer darauf hin, beim Abbiegen besonders aufmerksam zu sein.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle



Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell