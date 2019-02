POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Schaden

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 26.02.2019, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der A28 in Richtung Leer kurz vor dem Kreuz Oldenburg-Ost zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 67-Jähriger aus Oldenburg befuhr den Hauptfahrstreifen der A28 und setzte zum Überholvorgang an. Dabei übersah er den 18-jährigen Bremer, der mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit den Überholfahrstreifen befuhr. Trotz Gefahrenbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem Transporter nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde bei diesem Unfall glücklicherweise niemand. Der Pkw des Bremers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

+++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Weiterfahrt beenden musste ein mazedonischer Fahrzeugführer, der am Dienstag, den 26.02.2019, gegen 15:50 Uhr, auf der A29 in Richtung Oldenburg mit seinem Lkw unterwegs war. Dieser gehört zu einer Gerüstbaufirma aus Oldenburg und befand sich auf dem Weg von der Arbeitsstelle zurück zum Firmensitz. Bei der Kontrolle stellten Beamte der Autobahnpolizei fest, dass der Fahrzeugführer mit seinem mazedonischen Führerschein nicht mehr berechtigt ist, Fahrzeuge in Deutschland zu führen. Außerdem ist er lediglich Inhaber der Fahrerlaubnisklasse B, zum Führen des Lkw wäre eine Fahrerlaubnis der Klasse C1 erforderlich. Die Weiterfahrt wurde dem Mazedonier untersagt.

+++

Verkehrsunfall mit 50.000 Schaden

Einen medizinischen Notfall gab es am Mittwoch, den 27.02.2019, um 03:45 Uhr, auf der A1 in Richtung Osnabrück kurz vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage. Ein 67-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus Lübz erlitt während der Fahrt einen Schwächeanfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend geriet er auf den Seitenstreifen gegen die Außenschutzplanke und kam dort zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lohne verbracht. Der Sattelzug musste aufwendig mit einem Kran geborgen werden. Dafür musste der Hauptfahrstreifen der A1 gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro Höhe.

