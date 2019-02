POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Butjadingen+++ Zeugen gesucht+++ Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Berne+++

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Butjadingen+++ Zeugen gesucht+++

Am 25. Februar, zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Kinau-Straße in Butjadingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht des Unfallverursachers. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in/aus eine/r Parklücke den geparkten Opel (Farbe schwarz) des Geschädigten. Der Pkw des Geschädigten wurde am rückwärtigen Stoßfänger beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Butjadingen unter Tel.: 04733/332 zu melden.

Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs+++

Am 25. Februar kam es um 22.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Motzener Straße in Berne. Ein die Landstraße in Richtung Ganderkesee fahrender Groß- und Schwerlasttransport wurde durch einen entgegenkommenden Pkw touchiert, der sodann seine Fahrt fortgesetzt habe, ohne Angaben zu seiner Person oder seinem Fahrzeug vor Ort zu ermöglichen. Der 29jährige und offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehende Unfallverursacher konnte im Nahbereich angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum.

