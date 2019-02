Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand auf einem Werkstattgelände in Delmenhorst+++

Delmenhorst (ots)

Am 25. Februar wurde gegen 21.30 Uhr der Brand auf einem Werkstattgelände in der Steller Straße in Delmenhorst gemeldet. Ein nicht zugelassener Pkw stand an der Rückseite des Gebäudes und brannte völlig aus. Die zwei anliegenden Gebäude sowie weitere dort abgestellte Fahrzeuge und Gegenstände wurden ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Delmenhorst konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausdehnen der Flammen verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau benannt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zu Brandursache wurden aufgenommen.

