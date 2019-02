Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Klein-Lkw in Dötlingen+++ Brand in Großenkneten+++ Verkehrsunfall in Ganderkesee+++ Verkehrsunfall mit 1 leicht Verletzten in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Brand eines Klein-Lkw in Dötlingen

Am Mo., 25. Februar, 14.10 Uhr, geriet ein Klein-Lkw, der kurz zuvor nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Bundesstraße abgestellt worden war, in Brand. Das Feuer, dass vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden war, wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen, die mit 5 Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort war, gelöscht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

.

Brand in einem Anbau in Großenkneten

Am Mo., 25.02.19 gegen 16.00 Uhr geriet, vermutlich durch einen technischen Defekt, eine Mikrowelle in Brand. Das Gerät war in dem Anbau eines Einfamilienhauses im Espenweg aufgestellt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Ein Übergreifen auf die Räumlichkeiten konnte verhindert werden. Über die Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

.

Verkehrsunfall in Ganderkesee

Bereits am So., 24. Februar gegen 18.05 Uhr, kam es in Elmeloh beim dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall mit ca. 5000 Euro Sachschaden. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hude befand sich in dem Kreisverkehr und wollte diesen verlassen, musste jedoch verkehrsbedingt warten, da eine Radfahrerin querte. Eine nachfolgende 68jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst übersah die Situation und fuhr auf den Pkw des 79-Jährigen auf.

.

Verkehrsunfall mit 1 leicht Verletzten in Wildeshausen

Am Mo., 25. Februar, 15.40 Uhr, beabsichtigte ein 80jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Bargloyer Straße zu fahren. Dabei übersah er einen querenden und bevorrechtigten 17jährigen Fahrradfahrer aus Bremen. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Sachschäden an den Fahrzeugen waren gering.

