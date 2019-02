Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 09.02.19

Delmenhorst (ots)

Dieseldiebstahl an der Autobahn 1 im Bereich Bakum +++ Zeugen gesucht

Etwa 300 Liter Diesel wurden auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum entwendet. Hier machten sich unbekannte Täter an dem unverschlossenen Tank eines dort abgestellten Sattelzuges aus Gaushorn zu schaffen. Dieser war im Zeitraum von Donnerstag, 07. Februar 2019, 17:00 Uhr, bis Freitag, 08. Februar 2019, 4:00 Uhr, auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta abgestellt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 385 Euro geschätzt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen (161535).

Planenschlitzer auf Rastanlage +++ Diebstahl von Fahrrädern aus Anhänger +++ Zeugen gesucht

36 Fahrräder wurden am Freitag, 08. Februar 2019, aus einem roten Lkw-Anhänger entwendet, der auf der Rastanlage Wildeshausen-Nord an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück abgestellt war. Zuvor schlitzten unbekannte Täter im Zeitraum von 3:00 Uhr bis 6:00 Uhr die Lkw-Plane des Anhängers auf, um die Ladung zu begutachten. Im Anschluss wurden die Anhängertüren geöffnet und 36 Fahrräder von der Ladefläche entwendet und mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Zum Tatzeitpunkt war der betroffene Lkw-Anhänger gegenüber dem Raststättengebäude abgestellt. Der Diebstahl wurde gegen 6:00 Uhr durch den 53-jährigen Lkw-Fahrer aus Bulgarien bemerkt, der während des Diebstahls in seinem Lkw schlief. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen (161224).

Erhebliche Überladung eines Klein-Lkw im Bereich der Stadt Lohne

Am Freitag, 08. Februar 2019, wurde gegen 15:50 Uhr ein Klein-Lkw durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf einem Parkplatz im Bereich Lohne angehalten und kontrolliert. Der Klein-Lkw aus der Türkei war auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser erheblich überladen war. Eine durchgeführte Wägung ergab, dass der Klein-Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg knapp 6.000 kg wog und somit um 73 Prozent überladen war. Der 43-jährige Fahrzeugführer aus Istanbul musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 260 Euro entrichten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterfirma wird nun ein weiteres Fahrzeug zum Transport der Ladung schicken müssen.

Unfall mit sechs beteiligten Pkw auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr +++ Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle +++ Zeugen gesucht

Einen folgenreichen Verkehrsunfall hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag, 08. Februar 2019, gegen 17:35 Uhr, auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg verursacht. Dieser fuhr im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Stuhr und Bremen-Brinkum mit seinem unbekannten Fahrzeug auf dem Überholfahrstreifen und kollidierte mit zwei Warnbaken, die links als Fahrbahnbegrenzung dienten. Hierdurch wurden Teile der Warnbaken auf den Überholfahrstreifen geschleudert. Fünf nachfolgende Pkw fuhren über die Bakenteile und zogen sich Schäden an den Reifen und Felgen zu. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen (164448).

