Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 14. Januar 2019, wurde ein roter Toyota Yaris in der Moltkestraße in Delmenhorst beschädigt.

Eine Zeugin beobachtet gegen 17:30 Uhr, wie ein grüner Kleinwagen rückwärts vom Parkplatz einer Arztpraxis fuhr und dabei gegen den roten Toyota stieß. Dabei entstanden am Toyota Schäden, die auf mindestens 1.000 Euro geschätzt wurden.

Die Zeugin begab sich daraufhin in die Arztpraxis und meldete den beobachteten Sachverhalt, ihre Personalien stehen bislang aber nicht fest.

Die Polizei Delmenhorst bittet diese Frau und natürlich auch andere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04221/1559-0 (56275).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell