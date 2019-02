Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen einer Durchsuchung fanden Beamte der Polizei Wildeshausen am Donnerstag, 07. Februar 2019, mehrere Fahrräder in einer Wohnung in Sandhatten.

Es handelte sich um zwei Mountainbikes der Hersteller Bulls und Talson und ein Herrenrad von Bicycles.

Bei allen Fahrrädern besteht der Verdacht, dass sie gestohlen sein könnten. Die Polizei bittet nun die rechtmäßigen Eigentümer bzw. Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04431/941-115 (159663).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell