POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Sachschaden+++

Delmenhorst (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, den 6. Dezember, gegen 16.35 Uhr, in Delmenhorst gekommen. Ein 75-jähriger Delmenhorster fuhr von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Dwostraße auf und übersah hierbei eine von links kommende und vorfahrtberechtigte 57-jährige Fahrzeugführerin aus Ganderkesee, die auf der Dwostraße in Fahrtrichtung Landwehrstraße gefahren ist. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2350 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell