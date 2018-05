POL-DH: Pressemitteilung der Pi Diepholz vom 05.05.2018

Diepholz (ots) - PI Diepholz

1. Trunkenheit im Verkehr TZ: Sa., 05.05.2018, 03.10 Uhr TO: 49356 Diepholz, Mollerstraße Am frühen Samstagmorgen befährt ein 42-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Opel Corsa öffentlichen Verkehrsraum. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wird bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,22 Promille. Dem alkoholisierten Verkehrsteilnehmer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht TZ: 04.05.2018, 08.30 Uhr - 08.45 Uhr TO: 49356 Diepholz, Grafenstraße 23 Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel Astra des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 500,-EUR. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel. 05441/9710 mitzuteilen.

PK Sulingen

Kuriose Unfallflucht in Sulingen Am Freitagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Langen Straße 25-27 (gegenüber dem griechischen Restaurant, einer Apotheke und einem Brillengeschäft). Hier wollte ein 46jähriger Mann mit seinem PKW rückwärts einparken, blieb stehen und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger. Eine ältere Dame konnte ihr Fahrrad nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Als die Dame hörte, dass man die Polizei rufen wolle, floh sie aus unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad. Die Unfallverursacherin wird wie folgt beschrieben: Ca. 170cm, graue schulterlange Haare, graue Sommerjacke, Hose, feste Schuhe, Brille. Das Damenrad hat einen schwarzem Fahrradkorb vorne. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen unter Tel. 04271/949-0.

PK Weyhe

1. Fahren ohne Versicherungsschutz Am Freitag dem 04.05.2018, gegen 07:35 Uhr wird der Führer (m.,36J.) eines Kleinkraftrades kontrolliert. Im Verlauf der Überprüfung wird festgestellt, das der Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug erloschen ist. Weiterfahrt wird untersagt.

2. Verkehrsunfall/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Zeugenaufruf Am Freitag, dem 04.05.2018 in der Zeit von 09:15 bis 10:30 Uhr kommt es in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten (W.,27J) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421/8066-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfall mit Sach-u.-Personenschaden Am Freitag dem 04.05.2018, gegen 13:40 Uhr kommt es in 28844 Weyhe-Erichshof, Ortsumgehung Brinkum, zu einem Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad. Der Führer (m.,16J.) eines Leichtkraftrades befährt die Auffahrt zur Ortsumgehung. Im Verlauf der dortigen Linkskurve kommt er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt hier die Leitplanke. Hierbei wird die Person leicht verletzt. Das Kleinkraftrad ist nicht mehr fahrbereit. Schadenshöhe ca. 2500 EUR.

PK Syke

Fahrt unter Drogeneinfluss In den Abendstunden des 04.05.2018 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Syke durch die Polizei ein 43-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden im Rahmen einer Durchsuchung weitere Betäubungsmittel im PKW aufgefunden und sichergestellt.

