POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B212 im Bereich von Stadtland+++

Delmenhorst (ots) - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am heutigen Freitag, 07. Dezember, gegen 08.40 Uhr auf der Bundesstraße B212 im Bereich von Stadtland gekommen. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadtland befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Nordenham und kam zwischen den Abfahrten Kleinensiel und Esenshamm aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er frontal mit einem LKW. Der Fahrer des Pkw war eingeklemmt und nicht ansprechbar. Die kurze Zeit später eingetroffenen Rettungskräfte konnten später nur noch den Tod des Fahrzeugführers feststellen.

Der Fahrer des Lastkraftwagens, ein 37-jähriger Mann aus Bremerhaven, erlitt leichte Verletzungen.

Die Bundesstraße wurde voll gesperrt und die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache sowie die Vollsperrung dauern noch an.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Dirk Ellwart

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell