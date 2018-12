POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Aufmerksamer Zeuge sorgt für schnelle Aufklärung

Delmenhorst (ots) - Erhebliche Schäden an einer Baustellenabsperrung sind am Donnerstag, 06. Dezember 2018, gegen 04:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 entstanden.

Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord überfuhr er mindestens acht Warnbaken, die auf der Fahrbahn liegenblieben. Hier wird ein neuer Parkplatz errichtet. Die Warnbaken sollen auf die Arbeitsstelle hinweisen und den Verkehr an dieser vorbeileiten.

Der Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Osnabrück fort und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, der auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt wurde. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall, meldete den Vorfall bei der Polizei und konnte sogar das Kennzeichen vom Verursacher angeben.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Sattelzug auf eine Firma im Landkreis Vechta zugelassen ist. Am Vormittag wurde die Firma durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn aufgesucht. Die Sattelzugmaschine befand sich bereits in einer Werkstatt, in der die entstandenen Schäden behoben werden sollten.

Gegen den Fahrer des Sattelzugs, einen 26-jährigen Goldenstedter wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

