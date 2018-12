POL-DEL: LK Oldenburg: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Grundschule Heide

Delmenhorst (ots) - Beamte der Verfügungseinheit Delmenhorst haben am Montag, 03. Dezember 2018, zwischen 06:20 und 08:20 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen auf dem Schulweg in Heide durchgeführt.

In den zwei Stunden sind 262 Fahrzeuge an der Kontrollstelle in Richtung Schule vorbeigefahren. 19 Fahrzeugführer hielten sich dabei nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. 'Spitzenreiter' war ein männlicher Fahrzeugführer, der mit 63 Stundenkilometern gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Problematisch dürfte auch der Geschwindigkeitsverstoß eines jungen Fahranfängers werden. Er war mit 59 Stundenkilometern unterwegs und befand sich noch in der Probezeit. Neben der üblichen Geldbuße von 100 Euro wird er sich auf die Verlängerung der Probezeit und einer verpflichtenden Teilnahme an einem Aufbauseminar einstellen müssen.

