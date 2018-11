POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt 'Betriebssicherheit im Güterkraftverkehr'

1 weiterer Medieninhalt

Delmenhorst (ots) - In der vergangenen Woche führten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn Schwerpunktkontrollen im Bereich der Betriebssicherheit durch. Hierzu wurden insbesondere die LKW-Technik sowie die Ladungssicherung unter die Lupe genommen.

Am Donnerstag, den 22.11.2018, gegen 10:45 Uhr, wurde auf der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen ein polnischer Sattelzug kontrolliert. Der 46-jährige Fahrer aus Weißrussland war mit etwa 13 Tonnen Weihnachtsbäumen als Ladung von Dänemark in die Niederlande unterwegs. Bei erster Begutachtung des mitgeführten Sattelanhängers konnte festgestellt werden, dass sich alle Bremsscheiben in einem stark abgenutzten Zustand befanden. Weiterhin konnten die Kontrollbeamten ein Zischen aus Richtung des Sattelanhängers wahrnehmen, welches auf eine undichte Bremsanlage schließen ließ. Bei einer anschließenden technischen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Bremsscheiben sowie nahezu alle Bremsbeläge auf allen drei Achsen des Sattelanhängers verschlissen waren. Weiterhin war ein zur Bremsanlage gehörender Luftfederbalg undicht und verlor Luft. Eine Gefahrenbremsung wäre mit diesen festgestellten Mängeln nicht möglich gewesen. Folglich wurde durch den Landkreis Oldenburg der weitere Betrieb des Fahrzeugs aufgrund der Verkehrsunsicherheit untersagt. Erst nach Beseitigung der Mängel und erneuter technischer Überprüfung wird die Weiterfahrt genehmigt werden können. Gegen den Fahrzeughalter wurde wegen des mangelhaften Wartungszustands ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Am Freitag, den 23.11.2018, gegen 10:24 Uhr, wurde auf der Autobahn 1 ein mit 24 Tonnen Stahlträgern beladener Sattelzug auf der Rastanlage Wildeshausen angehalten und kontrolliert. Der 34-jährige Fahrer aus Estland war mit seinem Sattelzug von Frankreich nach Estland unterwegs. Bei der Überprüfung der Ladung konnte festgestellt werden, dass diese mangelhaft sowie für den Fahrer lebensgefährlich auf dem Sattelanhänger gesichert war. Bei einer starken Bremsung wäre die Ladung durch die Stirnwand der Sattelzugmaschine geschlagen. Neben einer Anzeige gegen den Fahrzeugführer wurde auch die Weiterfahrt untersagt. Erst nach umfangreichen Nachsicherungsarbeiten konnte die Weiterfahrt gestattet werden.

