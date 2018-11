POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten im Begegnungsverkehr

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, gegen 22:04 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212 in Höhe Hammelwarderstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zur Unfallzeit befuhr ein 18 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW die Bundesstraße 212 in Fahrtrichtung Elsfleth. Ein 25 jähriger Braker befuhr mit seinem Pkw Mazda die Gegenfahrbahn. In Höhe Hammelwarder Straße beabsichtigte der 18 Jährige nach links abzubiegen, wobei er den entgegenkommenden Pkw Mazda übersah. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrer im Pkw Mazda, eine 19 Jährige sowie ein 25 Jähriger, beide aus Brake stammend, leicht verletzt. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

