POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in ein Autohaus in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Autohaus in der Nordseestraße in Nordenham wurde von Einbrechern aufgesucht. Sie verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 18. November 2018, 18:15 Uhr, bis Montag, 19. November 2018, 08:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchten gezielt nach Wertgegenständen.

Sie nahmen diverse elektronische Artikel an sich. Der Wert dieser Gegenstände steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-115 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

