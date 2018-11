POL-DEL: LK Wesermarsch: Polizei Nordenham sucht Eigentümer eines älteren Fernsehers

Delmenhorst (ots) - Am 19. Oktober 2018 konnte in Nordenham ein Mann festgenommen werden, dem die Begehung mehrerer Raubdelikte vorgeworfen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde noch am selben Tag ein Haftbefehl erlassen.

Die Polizei in Nordenham sucht nun den Eigentümer eines Fernsehers, der bei dem festgenommenen Mann gefunden wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-115 entgegen (1235189).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

