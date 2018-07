POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann mit Holzlatte geschlagen

Delmenhorst (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 23-jähriger Mann aus Delmenhorst am Sonntag, 08. Juli 2018, gegen 16:50 Uhr, bei einer Körperverletzung, die sich in einer Parkanlage in der Elbinger Straße ereignet hat.

Dabei wurde der Mann von einer unbekannten Person hinterrücks attackiert. Zuerst wurde er in einen Haltegriff genommen und dann mit einer Holzlatte geschlagen. Der junge Mann erlitt mehrere Blutergüsse und eine Platzwunde am Hinterkopf, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Wer Angaben zur Tat im Bereich des 'Nachbarschaftsbüros Düsternort' machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

