POL-DEL: Landkreis Oldenburg +++ Fahrt unter Alkoholeinfluss +++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Delmenhorst (ots) - Hude

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, gegen 18:15 Uhr, wurde in Hude eine Polizeistreife auf einen 57-jährigten männlichen Fahrzeugführer aus Hatten aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter Beeinflussung alkoholischer Getränke stand, der Atemalkoholwert beträgt 2,57 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Ganderkesee-Stenum

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 227 in Stenum zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 29-jähriger männlicher PKW-Führer aus Delmenhorst befuhr die Kreisstraße in Richtung Delmenhorst, währenddessen eine 63-jährige PKW-Führerin aus Ganderkesee mit ihren PKW in Richtung Bockholzberg fuhr. Im dortigen Kurvenverlauf kam es dann zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die 63-jährige in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie kam schwerverletzt ins Krankenhaus, während der 29-jährige leicht verletzt wurde. Im Zuge der Bergung und Unfallaufnahme musste die Kreisstraße an dieser Örtlichkeit für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Ganderkesee-Schierbrok

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kindern

Am Samstagabend, gegen 19:35 Uhr, kam es auf der L 867 in Ganderkesee-Schierbrok zu einem Verkehrsunfall. Die 33-jährige weibliche PKW-Führerin aus Delmenhorst fuhr aus einer Einmündung in die bevorrechtigte Straße und übersah dabei die 30-jährige PKW-Führerin aus Ganderkesee, in deren Fahrzeug sich ihre zwei Söhne im Alter von 8 und 11 Jahren befanden. Die Mutter und ihre zwei Kinder wurden durch diesen Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der PKW der 33-jährigen aus Delmenhorst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 12.000,- Euro

Großenkneten-Ahlhorn

Einbruch im Jugendzentrum

In der Zeit von Freitag,12:00 Uhr auf Samstag, 20:00 Uhr kam es im Sandhörn in Ahlhorn zu einem Einbruch in dem dortigen Jugendzentrum, welches derzeit aufgrund von Umbauarbeiten in einen Container ausgelagert wurde. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in den Container und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Schadenshöhe und zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen, 04431-941-115, entgegen.

Kleinkraftfahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle und beschädigt einen Streifenwagen

Am Sonntag, gegen 01.15 Uhr, wurde in Ahlhorn, am dortigen Bahnhof, eine Polizeistreife aus Wildeshausen auf einen 16-jährigen jugendlichen Kleinkraftradfahrer ohne Versicherungsschutz aus Großenkneten aufmerksam. Trotz Anhaltezeichen der Polizeistreife setzte der Jugendliche seine Fahrt fort und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf touchierte der Jugendliche mit seinem Kleinkraftrad den Streifenwagen und wollte zu Fuß zu fliehen. Der Jugendliche konnte im Zuge der Nacheile gestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass der Flüchtige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter Drogen-Beeinflussung stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

