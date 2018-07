POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wardenburg-Westerburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Mindestens 2.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg-Westerburg entstanden. Die 71-jährige Fahrzeugführerin eines roten Skoda Fabia parkte ihr Fahrzeug am Dienstag, 03. Juli 2018, um 10:00 Uhr, auf dem rechten Grünstreifen im Ziegeleiweg. Der Pkw stand dabei im Bereich der Einmündung 'Hinterm Esch' in Fahrtrichtung Ammerländer Straße.

Als die Frau um 16:00 Uhr zu ihrem Skoda zurückkehrte, stellte sie frische Unfallspuren an der linken Fahrzeugfront fest. Aufgrund des Schadensbildes wurde vermutet, dass die Schäden durch ein größeres, eventuell landwirtschaftliches Fahrzeug verursacht wurden.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Wardenburg nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 04407/9230 entgegen.

